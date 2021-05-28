Ece Hakim, Harvard'dan yüksek derece ile mezun oldu!

Ece Hakim mezun olmasıyla ilgili duygularını şu sözlerle dile getiriyor: "Harvard benim uzun yıllar boyunca hayalini kurduğum bir okul olmasına rağmen giderken içimde hep bir tereddüt vardı. Oyunculuğa ve Türkiye’ye 4 yıl boyunca ara vermek büyük bir karardı benim için. Ama bugün, bu okulun bir mezunu olarak geriye dönüp baktığımda hiçbir pişmanlığım yok. Çok değiştim, hem kendime hem de dünyaya dair çok şey öğrendim, bilimle uğraştım, inanılmaz insanlarla aynı sıraları paylaşma imkanı buldum. Şimdi tüm bu öğrendiklerimi alıp hayallerim doğrultusunda kullanmak için çok heyecanlıyım. Harvard benim için asla unutulamayacak bir deneyimdi ve uğruna kısa süreliğine de olsa vazgeçmek zorunda kaldığım her şeye değdi."