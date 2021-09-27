Ece Seçkin gelinliğini hayranına hediye etti!

Ece Seçkin, sekiz hafta sonra dünyaevine girecek olan 25 yaşındaki Nurten adlı hayranıyla buluşma gününde duygusal anlar yaşadı.Vücut ölçüleri olarak Ece Seçkin' i anımsatan ve gelinliği giydikten sonra aynadan gözlerini alamayan genç kız, mutluluğunu gizleyemedi.Ece Seçkin ise heyecanını sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı; "Nurten bana haftalar önce ulaşmıştı. Hayalindeki gelinliği üstümde görünce çok heyecanlanmış. Vücut ölçülerini ve fotoğraflarını bana yolladı ve dün İzmir konserime geldi. Hakikaten bana bu kadar benzeyen bir gelin adayını görmek benim için de heyecan verici oldu. Güle güle giy Nurten, bu gelinlik sana şans getirsin hayatın boyunca mutlu ol. Diğer gelinliğim ise 15 Ekim’de İstanbul konserimde yeni gelin adayına gidecek, konsere gelecekler bana yazsın ve fotoğraflarını yollamayı unutmasın."Avrupa Spor Haftası etkinliğinde sahne alan Ece Seçkin’in İzmir Konak Meydanı'ndaki konserine binlerce kişi katıldı. Güzel popçu, sahnedeki duruşu ve danslarıyla sevenlerine unutulmaz bir gecce yaşattı.