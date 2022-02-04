Ece Seçkin iddialı geliyor!

Çıkış anından itibaren müzik listelerinin zirvesine hızla yükselme iddiası taşıyan Sen Hala Ordasın, Ece Seçkin’in Adeyyo, Dibine Dibine, Aman Aman ve Yastık gibi hit şarkıları arasında yer almaya hazırlanıyor.Sen Hala Ordasın isimli projesi ile pop dünyasına yön verecek olan başarılı yıldızın yeni şarkısı, dinamik, yenilikçi ve çarpıcı detaylarla dinleyiciyi etkisi altına alıyor.Said Dağdeviren ve İdil Dizdar’ın yönetmenliğinde kameralar karşısına geçen Ece Seçkin, şarkının ruhunu daha güçlü yansıtan bir klip ile müzikseverlerin beğenisini topluyor.Projenin kapak çekimleri Lara Sayılgan imzası taşırken Ece Seçkin’in styling’ini Melisa Cömert üstleniyor.Ece Seçkin’in yeni şarkısı Sen Hala Ordasın, DMC etiketiyle 4 Şubat Cuma günü itibariyle tüm dijital platformlarda ve müzik kanallarında yayında!