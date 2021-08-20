Ece Seçkin iddiasını ortaya koydu!

Son dönmede sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ece Seçkin, Faruk Sabancı ile bir süredir üzerinde çalıştıkları yeni projeleri Bon Voyage'ı müzikseverlerin beğenisine sundu.Başarılı popçu, klibinde sergilediği baş döndürücü performansı ile de iddiasını ortaya koydu.Seksi dans sahneleri, duruşu ve güzelliğiyle izleyicileri büyüleyen Ece Seçkin, klibinde büründüğü karakterlerle de sevenlerinin kalbini tam on ikiden vurdu.Farklı tarzlar ve soundlar deneyerek Faruk Sabancı ile ortak bir çalışmada yer alan genç yıldız Ece Seçkin, Said Dağdeviren ve İdil Dizdar yönetmenliğinde kamera karşısına geçti.İkilinin yer aldığı video klip çekimleri, altmış kişilik bir ekip ile Kilyos'ta tamamlandı.Sözü Onur Özdemir'e (Onurr), bestesi Faruk Sabancı ve Onurr imzası taşıyan, düzenlemesi Faruk Sabancı'ya ait olan Bon Voyage, DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=OfkmRrec_SA&feature=youtu.be][]