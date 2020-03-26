Ece Seçkin: Karantinada kafam büyüdü!

Ece Seçkin'in tatil modu...

Ece Seçkin'den yeni yıla yeni imaj!

Ece Seçkin'in titizlik seviyesi şoke etti!

Türkiye'nin yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla "#EvdeKal uygulaması başlatılmıştı. Evde Kal kampanyasına Ece Seçkin’den de büyük destek geliyor. Corona virüs nedeniyle sosyal mesafesini koruyan ünlülerden biri olan Ece Seçkin, eğlenceli ev hallerini paylaşmaya devam ediyor.Şarkıcı kendisine bir TikTok hesabı açarak orada da paylaşım yapmaya başladı. Seçkin paylaşımının altına "Karantinada kafam büyüdü" notunu düştü.İşte Ece Seçkin'in ilk TikTok videosu: