Ece Seçkin: Karantinada kafam büyüdü!

Türkiye'nin yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla "#EvdeKal uygulaması başlatılmıştı. Evde Kal kampanyasına Ece Seçkin’den de büyük destek geliyor. Corona virüs nedeniyle sosyal mesafesini koruyan ünlülerden biri olan Ece Seçkin, eğlenceli ev hallerini paylaşmaya devam ediyor.
Ece Seçkin'in tatil modu...
Şarkıcı kendisine bir TikTok hesabı açarak orada da paylaşım yapmaya başladı. Seçkin paylaşımının altına "Karantinada kafam büyüdü" notunu düştü.
Ece Seçkin'den yeni yıla yeni imaj!
İşte Ece Seçkin'in ilk TikTok videosu:
Ece Seçkin'in titizlik seviyesi şoke etti!