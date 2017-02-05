Kaynak:DHA
Ece Seçkin Uludağ'da şov yaptı!
Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da, Ece Seçkin ve Ozan Doğulu konser verdi.Magazin - 05 Şubat 2017 09:24
Türkçe popun genç ve etkili seslerinden Ece Seçkin ile Ozan Doğulu sahneye çıktı. Ece Seçkin, popüler şarkısı 'Adeyyo' ile konserine başlarken sevilen şarkılarını söyledi. Dansçılarıyla şovlar da yapan Seçkin, konser alanını dolduran yüzlerce üniversite öğrencisini geç saatlere kadar coşturdu. Yaklaşık 3 saat boyunca şarkılarını seslendiren Seçkin, hayranları tarafından büyük alkış aldı.
Kaynak:DHA
Kaynak:DHA
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