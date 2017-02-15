14 Şubat geccesi festivalde sahne alan Ozan Doğulu ve Ece Seçkin, renkli dans şovları ve performansları ile festival katılımcılarını kendine hayran bıraktı…
Müthiş ikili performansları ve tükenmeyen enerjileri ile gençlere unutulmaz dakikalar yaşattı! Ece Seçkin’e sahnede eşlik eden dansçıların özel şovları da izleyenler tarafından tam not aldı.
Ece Seçkin ve Ozan Doğulu'dan Sevgililer Günü'ne özel performans!
Ece Seçkin ve Ozan Doğulu, Uludağ'da düzenlenen festivalde sahne aldı.Magazin - 15 Şubat 2017 15:24
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