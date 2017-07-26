Ece Sükan ile Cansu Dere tatilde!

Cansu Dere ile Ece Sükan, Marmaris'te tatil yapıyor. İki güzel, seksi bikinileri ve kusursuz vücutları ile dikkat çektiler.

Magazin - 26 Temmuz 2017 08:30
Ece Sükan ile Cansu Dere tatilde!
Eski mankenler Cansu Dere ile Ece Sükan, Haziran’da birlikte Endenozya’nın Bali adasına gitmişti.

10 Temmuz’da İstanbul’a dönen kankalar yine birbirlerinden ayrılmadı. Bu kez adresleri Marmaris oldu. Tanem Sivar’ın eşi Edhem Dirvana’nın sahibi olduğu Bozburun Yacht Club’da kalıyorlar. Ece Sükan ile Cansu Dere dün otelin iskelesindeydi. Gönüllerince güneşlendiler. Tabii ki seksi bikinileri ve kusursuz vücutları ile yeni jenerasyon mankenlere taş çıkarttılar.

36 yaşındaki Cansu Dere 20’lik genç kız gibiydi.

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Kaynak: posta.com.tr
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Bağlantılar: Ece Sükan, Cansu Dere

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