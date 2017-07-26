Ece Sükan ile Cansu Dere tatilde!

Magazin - 26 Temmuz 2017 08:30

Eski mankenler Cansu Dere ile Ece Sükan, Haziran’da birlikte Endenozya’nın Bali adasına gitmişti.10 Temmuz’da İstanbul’a dönen kankalar yine birbirlerinden ayrılmadı. Bu kez adresleri Marmaris oldu. Tanem Sivar’ın eşi Edhem Dirvana’nın sahibi olduğu Bozburun Yacht Club’da kalıyorlar. Ece Sükan ile Cansu Dere dün otelin iskelesindeydi. Gönüllerince güneşlendiler. Tabii ki seksi bikinileri ve kusursuz vücutları ile yeni jenerasyon mankenlere taş çıkarttılar.36 yaşındaki Cansu Dere 20’lik genç kız gibiydi.Kaynak: posta.com.tr