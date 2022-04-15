Ece Sükan'ın panik anları: Görmeseydiniz daha iyiydi!

Sevgilisinin kolundan çıkıp uzaklaşmaya çalışan Sükan'ın panik anları, kameralara yansıdı.
Ece Sükan şikayetçi: "Herkes ikon oldu!"
Eski manken, kendisine yöneltilen "Yeni sevgiliniz mi, ilişkiniz ne zaman başladı?" sorularını, "Boş verin. Görmeseydiniz daha iyiydi" şeklinde cevapladı.
TARZI DİKKAT ÇEKTİ
Durumdan kurtulamayacağını fark eden Sükan, tekrardan sevgilisinin koluna girerek gözlerden kayboldu. Oyuncunun, gözlük takmasının yanı sıra başında da örtü olması dikkatlerden kaçmadı.
Ece Sükan’ı kaçırtan soru! Duyar duymaz uzaklaştı!