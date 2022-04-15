Ece Sükan'ın panik anları: Görmeseydiniz daha iyiydi!

Oyuncu ve eski manken Ece Sükan, önceki gün gizemli sevgilisiyle birlikte Etiler'de görüntülendi. Sükan, gazetecileri karşısında görünce panikledi, uzaklaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Panik anları, objektiflere böyle yansıdı...

15.04.2022 14:42 Sosyete

Ece Sükan'ın panik anları: Görmeseydiniz daha iyiydi!
Ece Sükan, önceki gün gizemli sevgilisiyle ilk kez objektiflere takıldı. Etiler'in arka sokaklarında kol kola dolaşan ikili, görüntülendiklerini fark edince panikledi.

Sevgilisinin kolundan çıkıp uzaklaşmaya çalışan Sükan'ın panik anları, kameralara yansıdı.

Ece Sükan şikayetçi:

Ece Sükan şikayetçi: "Herkes ikon oldu!"



Eski manken, kendisine yöneltilen "Yeni sevgiliniz mi, ilişkiniz ne zaman başladı?" sorularını, "Boş verin. Görmeseydiniz daha iyiydi" şeklinde cevapladı.


TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Durumdan kurtulamayacağını fark eden Sükan, tekrardan sevgilisinin koluna girerek gözlerden kayboldu. Oyuncunun, gözlük takmasının yanı sıra başında da örtü olması dikkatlerden kaçmadı.

Ece Sükan’ı kaçırtan soru! Duyar duymaz uzaklaştı!

Ece Sükan’ı kaçırtan soru! Duyar duymaz uzaklaştı!
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