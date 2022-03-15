Ece Uslu aşk filmiyle dönüyor!

Ünlü oyuncu Ece Uslu, Klan filmin imza attığı “Sonsuz Aşk” filminde Ege Can’la başrolü paylaştı. Mersin’de çekilen filmin yönetmen koltuğunda başarılı isim Ulaş Çobancı oturdu.Görüntü yönetmenliğini Ali Aslan’ın yaptığı filmde Yonca Şahinbaş, Hakan Bilgin, Açelya Elmas ve Ruhi Sarı da kamera karşısına geçti.Ece Uslu’nun Nazan rolüne hayat verdiği filmde yolsuzluk dosyasını araştıran bir kadın ve bir üniversite öğrencisinin yollarının kesişme hikâyesi beyazperdeye taşınıyor.