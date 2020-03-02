Ece Uslu takipçilerini duygulandırdı!

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Ece Uslu son dönemde Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Güzel oyuncu bu kez hüzünlü bir paylaşımıyla gündeme geldi. Uslu, vefat eden anneannesine duyduğu özlemi yazdığı satırlarla sayfasından takipçileriyle paylaştı.Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda annesinin doğum gününü kutlayan ve ‘Yaşasaydın 97 olacaktın’ ifadelerini kullanan Ece Uslu şöyle dedi:“Güzel anneannem benim, bugün doğumgünün… eğer yaşasaydın 97 olacaktın, beraber kutlayacaktık. Ben 19’umdaydım seni kaybettiğimde, çok özledim seni. Hep kalbimdesin melek kalpli, pamuk yüzlüm benim.”