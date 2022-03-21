Bir süredir sessizliğe gömülen Ece Uslu önceki gün Maslak'ta bir alışveriş merkezinde objektiflere yakalandı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen başarılı oyuncu, biraz acelesinin olduğunu söyleyerek kısa sürede alışverişlerini tamamlayıp alışveriş merkezinden ayrıldı.
Ece Uslu'nun alışveriş turu!
Uzun süredir ortalarda görünmeyen oyuncu Ece Uslu, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Kısa bir alışveriş turu yapan ünlü isim, biraz acelesinin olduğunu söyleyerek alışveriş merkezinden ayrıldı.
21.03.2022 18:55 Magazin