Ece Uslu'nun alışveriş turu!

Bir süredir sessizliğe gömülen Ece Uslu önceki gün Maslak'ta bir alışveriş merkezinde objektiflere yakalandı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen başarılı oyuncu, biraz acelesinin olduğunu söyleyerek kısa sürede alışverişlerini tamamlayıp alışveriş merkezinden ayrıldı.