Ece Uslu'nun tacizci hayranına 2 ay 15 gün hapis cezası

Oyuncu Ece Uslu, kendisini dizi setinden evine kadar her yerde takip eden Halil Dağ isimli kişiden şikayetçi oldu. Mahkeme, Uslu'nun tacizci hayranına 2 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Magazin - 26 Nisan 2017 04:00
Ece Uslu'nun tacizci hayranına 2 ay 15 gün hapis cezası
Ece Uslu'nun hayatını kabusa çeviren hayranı, 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

TEHDİT VE HAKARET İÇERİKLİ YORUMLAR

Halil Dağ isimli kişi, önce Uslu'nun sosyal medyadaki fotoğraflarına tehdit ve hakaret içerikli yorumlar yazmaya başladı. Uslu, bu yorumların yapıldığı hesabı engelledi. Ancak tacizci hayranı, oyuncuyu sürekli takip etti.

ÜNLÜ OYUNCUYU OTELE KADAR TAKİP ETMİŞ

Dizi çekimleri için Gaziantep'e giden ünlü oyuncu, sevgilisiyle birlikte yerleştiği otelde takip edildiğini fark etti. Otel merdivenlerinde Uslu'nun önünü kesen genç bir adam, "Beni tanımadın mı Ece?" dedi. Olay yerinden uzaklaşan Uslu, tedirginlik yaşamaya başladı.

Aynı akşam Uslu'nun sevgilisiyle birlikte kaldığı odaya bir demet gül geldi. Oyuncu, güllerin otelde konaklayan Halil isminde bir kişiden geldiğini öğrendi. İstanbul'a dönen Uslu, kendisini takip eden bu kişiyi evinin önünde görünce polise başvurdu.

2 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI ALDI

Uslu'nun şikayeti sonrası, Halil Dağ hakkında 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçu kapsamında dava açıldı. Üç yıla kadar hapsi istenen Dağ, geçtiğimiz günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Dağ, ifadesinde, Ece Uslu ile 'Zerda' dizisinde birlikte çalıştıklarını, aralarında duygusal bir yakınlık olduğunu fakat Uslu'nun kendisini affetmediğini söyledi.

Mahkeme, Dağ'a 2 ay 15 gün hapis cezası verirken, bu ceza bin 500 lira adli para cezasına çevrildi.

Kaynak: sabah.com.tr
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