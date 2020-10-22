Ecem Özkaya, Gönül Dağı’nda!

Ecem Özkaya, “Gönül Dağı’ samimi, içten, bizden bir dizi, buram buram memleket kokuyor... Eli toprağa değen bir hikayemiz var... İzleyen herkes bozkırın ortasındaki bu küçük kasabayı ve burada yaşayan insanları çok sevecek” dedi.Daha önce birçok dizi ve sinema filminde rol alan Özkaya, Gönül Dağı’nda kocasının zulmüne katlanamayarak 3 çocuğuyla baba ocağına dönmüş Zahide’yi canlandırıyor. Dizide Zahide’ye ailesinin, özellikle kardeşi Taner’in çok büyük destek olduğunu belirten Ecem Özkaya, “Zahide, hayatını, çocuklarını, ailesini, kendisinin önüne koymuş, yükü sırtında ama içi içine sığmıyor hayata karşı umudunu hiç kaybetmiyor” diye konuştu.Anadolu’nun büyüleyici güzellikteki sapsarı topraklarında, geçmişten günümüze korunmuş tarihi mekanlarda çekilen Gönül Dağı’nda çocukluğuna doğru yolculuk yaptığını kaydeden Özkaya şöyle devam etti:“Çekimler sırasında çocukluk günlerime döndüm. Anneannemi ve küçük Ecem’i hatırladım. Büyük şehirlerde artık unutulmaya yüz tutmuş geleneklerimizi, adetlerimizi, aileler arasında yaşanan küslükleri, sevinçleri, zor durumlarda kenetlenmeleri yansıtan dizi, yuvası yıkılan ve çocuklarının geleceği için ayakta kalma mücadelesi veren kadınları, hayallerini gerçekleştirmek için tüm imkansızlıklara karşın mücadele veren gençleri anlatıyor. Gönül Dağı’nı izleyiciler çok sevdi" dedi.Gönül Dağı’nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan üstleniyor. Dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.Gönül Dağı her Cumartesi günü saat 20.00’de TRT 1’de