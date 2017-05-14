Eczacıbaşı VitrA'dan kötü son

Volero Zürih’e 3-2 mağlup olan Eczacıbaşı VitrA, turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

Diğer Sporlar - 14 Mayıs 2017 13:42

2017 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası bronz madalya maçında rakibi Volero Zürih’e 3-2 mağlup olan Eczacıbaşı VitrA, turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.



Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, bu yıl 9-14 Mayıs 2017 tarihlerinde Japonya’nın Kobe şehrinde düzenlenen Dünya Kulüpler Şampiyonası’na 3. Kez katıldı ve 2015’de Zürih’te, 2016’da ise Manila’da Dünya Kulüpler Şampiyonu oldu.



Eczacıbaşı VitrA – Volero Zürih: 2-3



Salon: Green Arena Kobe



Hakemler: Fabrizio Saltalippi (ITA-İtalya), Shin Muranaka (JP-Japonya)



Eczacıbaşı VitrA: Büşra, Boskovic, Hande, Ceylan, Ognjenovic, Larson, (Gülden (L), Neslihan, Nilay, Kosheleva, Gözde, Simge)



Volero Zürih: Zivkovic, Carcase, Orlova, Rykhliuk, Rabadzhieva, Akinradewo, (Popovic (L), Costa, Mammadova)



Setler: 2-3 (22-25,15-25,25-22,25-23,12-15)



Süre: 133 dakika (26,24,32,31,20)



Kaynak:İSTANBU-(DHA)

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