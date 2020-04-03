Eda Ece açıkladı: "Coronanın tek faydası bu"

Eda Ece’den korona virüs isyanı!

Eda Ece ve Şevval Sam’dan sokak hayvanları için çağrı...

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Dizinin çekimlerinin durdurulmasının ardından kendisini evinde karantinaya alan Ece, bu süreçte bol bol sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıyor. Instagram ve Twitter'ı aktif kullanan oyuncu, son olarak Çin'de yaşanan bir haberi paylaşarak isyan etti.Eda Ece, "Her tür hayvanı yedikleri için gerçek hayvanseverler yıllarca Çin'i lanetledi. Neyseki bu vicdansızlık sona eriyor!!! Coronanın tek faydası bu!!! İnsan doğadan üstün değildir!!!!!!!" ifadelerini kullandı.