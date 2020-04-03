Eda Ece açıkladı: "Coronanın tek faydası bu"

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle adından sık sık söz ettiren oyuncu Eda Ece, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Ece'nin "Coronanın tek faydası bu" sözleri ise dikkat çekti.

03.04.2020 19:20 Magazin

Eda Ece açıkladı: "Coronanın tek faydası bu" Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Dizinin çekimlerinin durdurulmasının ardından kendisini evinde karantinaya alan Ece, bu süreçte bol bol sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıyor. Instagram ve Twitter'ı aktif kullanan oyuncu, son olarak Çin'de yaşanan bir haberi paylaşarak isyan etti.

Eda Ece’den korona virüs isyanı!

Eda Ece’den korona virüs isyanı!



Eda Ece, "Her tür hayvanı yedikleri için gerçek hayvanseverler yıllarca Çin'i lanetledi. Neyseki bu vicdansızlık sona eriyor!!! Coronanın tek faydası bu!!! İnsan doğadan üstün değildir!!!!!!!" ifadelerini kullandı.



Eda Ece ve Şevval Sam’dan sokak hayvanları için çağrı...

Eda Ece ve Şevval Sam’dan sokak hayvanları için çağrı...
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