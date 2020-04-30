Eda Ece gözyaşlarını tutamadı!

Eda Ece'nin Twitter'dan yaptığı paylaşım dikkat çekti. Hayvan hakları konusunda oldukça duyarlı davranan oyuncu gözyaşlarını tutamadığını dile getirdi.

30.04.2020 17:52 Magazin

Eda Ece gözyaşlarını tutamadı! Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece koronavirüs salgını sonrası setlerin durdurulmasının ardından ev karantinasına girmişti. Evden dışarı adımını atmayan oyuncu bu süreçte sosyal medya paylaşımlarına hız verdi. Instagram ve Twitter'da aktif olan Ece, önceki gün gözyaşlarını tutamadığını dile getirdiği bir video paylaştı.

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin hayalleri suya düştü!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin hayalleri suya düştü!



Ece, paylaşımına “Bunu izleyip ağladım. Sahuru beklemeden yediğim muzla yatıyorum. Hayvanları gördüğünüzde kötü durumdalarsa kurtarın. Kurtarmadan yanından geçip gitmeyin. Açsa doyurun, bağlıysa çözün. Hayatları sokakta zaten çok zor. Ve evinizdeki hayvanlarınızı terk etmeyin” notunu düştü.

Yasak Elma'nın 'Yıldız'ı Eda Ece bakın neyi özlemiş?

Yasak Elma'nın 'Yıldız'ı Eda Ece bakın neyi özlemiş?




Eda Ece kuralı bozdu!

Eda Ece kuralı bozdu!



Eda Ece'den şaşırtan karar!

Eda Ece'den şaşırtan karar!



Yasak Elma'nın başrolleri Eda Ece ve Talat Bulut arasında gerginlik!

Yasak Elma'nın başrolleri Eda Ece ve Talat Bulut arasında gerginlik!
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