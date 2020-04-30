Eda Ece gözyaşlarını tutamadı!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin hayalleri suya düştü!
Ece, paylaşımına “Bunu izleyip ağladım. Sahuru beklemeden yediğim muzla yatıyorum. Hayvanları gördüğünüzde kötü durumdalarsa kurtarın. Kurtarmadan yanından geçip gitmeyin. Açsa doyurun, bağlıysa çözün. Hayatları sokakta zaten çok zor. Ve evinizdeki hayvanlarınızı terk etmeyin” notunu düştü.
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