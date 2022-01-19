Ünlü oyuncu Eda Ece, ikinci kez koronavirüse yakalandı. Ece, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla testinin pozitif çıktığını duyan güzel oyuncu, hastalığı hafif atlattığını belirtti.Ece paylaşımında, "İkinci kez covid oldum. 'Yasak Elma'ya, 'Maske Kimsin Sen'e ve ev halkına hayırlı olsun. Şaka bir yana gayet iyiyim. Daha önce covid geçirdiğim ve iki aşı olduğum için hafif atlatıyorum. Aşısızken ilk covid'im çok daha beterdi. Tavsiyelere uyun, kendinize iyi bakın. Önce sağlık..." ifadelerine yer verdi.