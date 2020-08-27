Eda Ece ile Buğrahan Tuncer ayrıldı! Olay gönderme...

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece bir süredir Anadolu Efes'te basketbol oynayan Buğrahan Tuncer'le birlikteydi. İkilinin bir küs bir barışık devam eden ilişkisinin sona erdiği öğrenildi. Ayrılığın ardından Eda Ece'nin eski aşkına yaptığı gönderme ise olay oldu. Güzel oyuncu, önceki gün Instagram'da İngilizce olarak şu mesajı paylaştı:"Evrenin hayatınızdan çıkardığı insanlar için üzülmeyin, Evren, sizin duymadıklarınızı duyar ve sizin yapamadığınız hamleleri yapar."