Eda Ece kızdı, paylaşımı olay oldu!

Eda Ece'ye sürpriz kutlama! Yasak Elma ekibi Bodrum'da buluştu!

Eda Ece kendi doğum gününü böyle kutladı!

Eda Ece'den doğum günü çağrısı!

Eda Ece: "Uzay mekiğinde gibiyim!”

Eda Ece'den ayrılık açıklaması!

Eda Ece'ye sevgilisinden ilginç yorum!

Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'le Bodrum'da tatil yapan Eda Ece magazin muhabirlerinin kendisini görüntülemesine sinirlendi. Instagram'dan bir fotoğrafını paylaşan oyuncu altına "Dağlardan Nat Geo antilopları çeker gibi beni çekmenize gerek yok, ben zaten insan gibi pozumu veriyorum!" diye yazdı.İşte o paylaşım...