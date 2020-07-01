Eda Ece kızdı, paylaşımı olay oldu!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, kısa süre önce tatil sezonunu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile Bodrum'da açtı. Oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kendisini görüntüleyen magazincilere sitem etti.

01.07.2020 17:46 Magazin

Eda Ece kızdı, paylaşımı olay oldu! Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'le Bodrum'da tatil yapan Eda Ece magazin muhabirlerinin kendisini görüntülemesine sinirlendi. Instagram'dan bir fotoğrafını paylaşan oyuncu altına "Dağlardan Nat Geo antilopları çeker gibi beni çekmenize gerek yok, ben zaten insan gibi pozumu veriyorum!" diye yazdı.

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İşte o paylaşım...

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