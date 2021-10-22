Eda Ece: Tiyatroda beni sahneden indiremiyorlardı

Çocukluğundan itibaren tiyatro ile ilgilendiğini anlatan Eda Ede, ailenin en küçüğü olması sebebiyle annesinin kendisini baleden tiyatroya, satrançtan piyanoya kadar pek çok kursa yazdırdığını, en uzun soluklu ve keyifle devam ettiğinin ise tiyatro olduğunu söyledi. Ece, çocukluk yıllarında oynadığı oyunlarda hocalarının bile kendisini sahneden indiremediğini anlattı.