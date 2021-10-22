Eda Ece: Tiyatroda beni sahneden indiremiyorlardı
'Yasak Elma' dizisinde 'Yıldız' karakterine hayat veren Eda Ece, Youtube'da yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. Eda Ece, oyunculuğa yatkınlığının çocukluk dönemlerden belli olduğunu söyledi.
22.10.2021 18:38 Magazin
Çocukluğundan itibaren tiyatro ile ilgilendiğini anlatan Eda Ede, ailenin en küçüğü olması sebebiyle annesinin kendisini baleden tiyatroya, satrançtan piyanoya kadar pek çok kursa yazdırdığını, en uzun soluklu ve keyifle devam ettiğinin ise tiyatro olduğunu söyledi. Ece, çocukluk yıllarında oynadığı oyunlarda hocalarının bile kendisini sahneden indiremediğini anlattı.