Eda Ece'den sevgilisi Buğrahan Tuncer’e tam destek!

Eda Ece’den milli basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer’e tam destek. Ünlü oyuncu önceki gün Milli Erkek Basketbol Takımı’nın eleme grubunda Hırvatistan ile olan maçını tribünde izledi.Bir an olsun yerinde oturmayan Ece, Tuncer için tezahüratlar yaptı. 2022 EuroBasket biletini alan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Hırvatistan’ı 84-78 mağlup etti.