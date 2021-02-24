Eda Ece’den milli basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer’e tam destek. Ünlü oyuncu önceki gün Milli Erkek Basketbol Takımı’nın eleme grubunda Hırvatistan ile olan maçını tribünde izledi.
Bir an olsun yerinde oturmayan Ece, Tuncer için tezahüratlar yaptı. 2022 EuroBasket biletini alan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Hırvatistan’ı 84-78 mağlup etti.
Eda Ece'den sevgilisi Buğrahan Tuncer’e tam destek!
Anadolu Efes'te forma giyen basketbolcu Buğrahan Tuncer'le aşk yaşayan Eda Ece sevgilisine tribünden destek verdi. Milli Erkek Basketbol Takımı’nın eleme grubunda Hırvatistan ile olan maçını tribünden takip eden oyuncu, bir an olsun yerinde durmadı
24.02.2021 11:19 Magazin