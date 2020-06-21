Eda Ece'ye sürpriz kutlama! Yasak Elma ekibi Bodrum'da buluştu!

Seyahat yasaklarının kalkmasıyla birlikte Eda Ece sevgilisi Buğrahan Tuncer'le birlikte tatil için Bodrum'a gitmişti. Önceki gün 30. yaşını kutlayan oyuncuya dostları küçük bir sürpriz yaptı. Kutlamaya, Yasak Elma dizisinden rol arkadaşları Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade'nin yanı sıra Selin Ciğerci de katıldı.Sosyal medyada düşen fotoğrafları görenler "Yasak Elma'nın ekibi buluşmuş" yorumunda bulundu.İşte o kareler: