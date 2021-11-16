Eda Ece'yi sinirlendiren Danilo Zanna iddiası!

Eda Ece: Tiyatroda beni sahneden indiremiyorlardı

Eda Ece'den filtresiz paylaşım!

9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanmaya hazırlanan MasterChef Türkiye yarışmasının İtalyan şefi Danilo Zanna ile Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece’nin sık sık bir araya geldikleri iddiası güzel oyuncuyu kızdırdı.Ece sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:“2016 yılında beraber aynı filmde rol aldığım iş arkadaşım gayet iyi bir insan olan Danilo'yu film seti bittiğinden beri hiç görmedim. Ortada gezen "sık sık görüşüyorlar" haberlerini şikayet ettim. Bir de tweet atayım. Şu yalan haberi işini nolur yapmayın ya. Ne kadar gereksiz.İnsanı mesleğinden soğutuyolar. Oyuncusun diye tanınıyorsun ünlüsün, bu yüzden her türlü yalan haber başına gelebilir!sette sahne oynarken bir anda haberin çıkar sonra sen açıklama yapmak, avukata iletmek zorunda kalıyorsun işinin gücünün arasında .Ayıp bu ya düpedüz, habercilik değil.Benim hakkımda yalan haber yapan her yere her zaman dava açacağım. Sosyalmedya iyi ki var, bu çağda insanları kandırmak daha zor. Dünya değişiyor,gelişiyor,yalan haber işi umarım sona erer. İşinin iyisi, saygın kişi ve kuruluşlara böyle haberlere yer vermedikleri için teşekkür ediyorum."