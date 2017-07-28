Eda Erol böyle yaşıyor!

Türkiye'nin magazin gündeminin ilk sıralarını bir süredir tek bir isim işgal ediyor: Eda Erol. Ekranların en çok kazanan sunucularından Esra Erol'un kız kardeşi olan Eda.

Magazin - 29 Temmuz 2017 03:00
Eda Erol böyle yaşıyor!
Erol da aslında kamera karşısında bir iş yapıyor ama kısa bir süre öncesine kadar adını bu kadar duyan olmamıştı. İşte Türkiye'nin en çok konuştuğu kadının hayatından kesitler.

Eda Erol'un bu kadar çok gündeme gelmesinin nedeni Alişan ile nişanlanması. Yüzüklerin takıldığı dakikadan itibaren meraklı bakışlar da onun üzerine çevrildi. Belki her şey normal seyrinde gitseydi bir süre sonra eski sakin hayatına dönebilecekti Eda Erol da. Ama öyle olmadı. Nişanlısı Alişan'ın açıklamaları onu bir kez daha gündeme taşıdı. Ardından Alişan'ın sözlerine cevap veren bir röportaj yapıldı Eda Erol ile. Uzun lafın kısası Eda Erol, yine gündemin ilk sıralarındaki yerini koruyor.

Peki kim Eda Erol, nerede doğdu, ne iş yapıyor? İşte yanıtları: Eda Erol, 1986 yılında Kütahya'da dünyaya geldi. Babası emekli polis memuru, annesi ise ev hanımı. Anne ve babası göçmen olan Eda Erol, ilk kamera karşısı deneyimini 2014 yılında Satjyer Mafya adlı filmle yaşadı. Daha sonra da 46 Yok Olan adlı dizide rol aldı. Eda Erol'un gösteri dünyasına adım atması da emekli polis memuru babası sayesinde oldu. Aile İstanbul'a taşınınca babası Eda Erol'u Neşe Erberk Ajans'a kayıt ettirdi. Daha önce Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan Erol, İstanbul'a taşındıktan sonra tiyatro eğitimi aldı. Ardından da sunuculuk ve oyunculuk yapmaya başladı. Eda Erol kitap okumayı çok seviyor. Onun en çok sevdiği şeylerden biri de deniz. Eda Erol, Alişan ile nişanlanmadan önce de Instagram'da kalabalık bir kitle tarafından takip ediliyordu. Şimdi takipçi sayısını da artırdı. Genç kadın, sık sık günlük hayatıyla ilgili paylaşımlar yapıyor.

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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