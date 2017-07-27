Eda Erol ilk kez konuştu!

Magazin - 27 Temmuz 2017 14:17

Alişan'ın geçtiğimiz günlerde verdiği “Çok güzel, çok alımlı, çok seksi, herkesi dönüp baktıracak bir kadınla evlenmek istemezdim. Yanımdaki kadın daha normal olmalı. Öyle de oldu şükür, hatta Terliğimi de ayağıma getirecek” röportajı olay olmuştu.Açıklamaları yüzünden birçok kişi tarafından eleştirilen Alişan, söylediklerinin yanlış lanse edildiğini belirtmişti. Tatil için Amerika'ya giden Alişan'ın nişanlısı Eda Erol, Türkiye'ye döndü. Çok tartışılan röportaj hakkında Esin Övet'e konuşan Eda Erol; 'Alişan'a terlik de götürürüm, yardım da ederim' dedi.İşte Eda Erol'un açıklamaları...- Eda, Alişan’ın söylediklerine kızdın mı? Kavga ettiniz mi?Yok canım ne kavgası. Biz çok eğleniyoruz. Alişan çok temiz yürekli. Espri yapıyor ama tam tersi algılanıyor. Kesinlikle aramızı bozmadı, daha çok güldük, eğlendik. İnsanların ciddiye alması hayret edici. Alişan’ı benden iyi tanıyorlar. Bence hepsinin gülmesi gerekirken tam tersi oldu.- Alişan’a terlik götürür müsün?Tabii ki götürürüm. Enişteme götürüyorum. Evde birçok yardımcımız olmasına rağmen her zaman “Bir şey içer misiniz, yer misiniz” diye sorarım. Terliklerini götürürüm. Bunlar beni eksiltmez. Ben annemden, büyüklerimden böyle gördüm.Sence güzel bir kadın mısın?Ben mi? Yani bilmiyorum ki. Güzellik göreceli bir şey. Kendimi çok güzel bulmuyorum, ama alımlı olduğumu söylüyorlar. Bana “Edalı, havalı” derler. Güzellik değişkendir, kime göre, neye göre.- Aile arasında bu muhabbet sonrası ne konuşuldu?Amerika’dan dönmüştüm, gülüştük. Ve “Alişan’a terlik verirken video çekip Instagram’a mı koysak” diye konuştuk. Hem kime ne! Ve kimse yapmıyor mu şimdi eşine, annesine, babasına, ailesine. Bizde “Saçımı süpürge ederim” lafı vardır. Bence herkes yapıyor. Ben de seve seve yaparım. Çünkü ben Alişan’ın özünü biliyorum.- Benim bilmediğim bir estetiğin var mı?Yok Esin. Sadece kilo verdim. Estetiğe karşı değilim. Mutsuzsa yaptırır insan, ama bende hiç estetik yok. Ben o fotoğraflarda çok küçüğüm. Biz kadınlar yaş aldıkça gelişiyoruz. Orada çocuğum. Keşke vücuttan da verselermiş fotoğrafı, ne kadar iri olduğumu görürlerdi. Üç senedir pilatesi hiç bırakmadım.- Düğün tarihi belli mi?Alişan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek. O zaman tarih belirlenecek. Ama kasım gibi düşünüyoruz.- Peki sen artık çok konuşulmaya başladın. Ne durumdasın?Sorma, özümden kopmak istemiyorum. Ben eskiden her türlü fotoğrafı koyardım Instagram’a, ama şimdi “Öyle giyinme, böyle yapma” gibi yorumlar geliyor. Çok üzülüyorum. İnsanın namusu, duruşu kıyafetle belirlenmez ki. Benim güzel, huzurlu bir hayatım var. İlginin bana dönmesini istemiyorumKaynak:hurriyet.com.tr