Eda Erol'un estetiksiz hali ortaya çıktı!

Magazin - 25 Temmuz 2017 22:30

Esra Erol'un kız kardeşi, şarkıcı Alişan'ın müstakbel eşi Eda Erol'un estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı.Geçtiğimiz ayın sonunda Alişan'la nişanlanan Eda Erol'un, dudaklarına silikon yaptırıp elmacık kemiklerini de dolgu yaptırdığı görüldü. Her fotoğrafta dolgun dudaklarını ortaya çıkaran Eda'nın dudaklarında silikon olduğu anlaşıldı. Alişan'ın son günlerdeki çıkışlarıyla gündeme gelen Eda Erol, bu defa estetik haberleriyle gündemdeki yerini aldı.Erol'un dudaklarının önceki hali herkesi şaşırttı.