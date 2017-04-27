Eda Taşpınar: Fena hırpalandım

Magazin - 28 Nisan 2017 03:00

Şezlong pozlarıyla yazın geldiğini müjdeleyen Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından yaptığı esprili ve renkli paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini alıyor.Kendi adına markası olan ve bu çatı altında çok farklı alanlarda üretimlerde bulunan Eda Taşpınar, yaptığı son paylaşımla sporun hayatında ne kadar önemli bir yer tuttuğunu bir kez daha gösterdi.Şimdiye kadar genel olarak spor salonunda çalışırken çekilmiş karelerini paylaşan Taşpınar, bu defa bir boks antrenmanı sonrasında çekilmiş bir kareyi paylaştı.Eda Taşpınar bu kareye, “Hafif dayak sonrası arkasından pis pis bakarken… Fena hırpalandım” notunu düştü.