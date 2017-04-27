Eda Taşpınar: Fena hırpalandım

Eda Taşpınar, boks antrenmanı sonrasında bir fotoğrafını paylaştı.

Magazin - 28 Nisan 2017 03:00
Eda Taşpınar: Fena hırpalandım
Şezlong pozlarıyla yazın geldiğini müjdeleyen Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından yaptığı esprili ve renkli paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini alıyor.

Kendi adına markası olan ve bu çatı altında çok farklı alanlarda üretimlerde bulunan Eda Taşpınar, yaptığı son paylaşımla sporun hayatında ne kadar önemli bir yer tuttuğunu bir kez daha gösterdi.

Şimdiye kadar genel olarak spor salonunda çalışırken çekilmiş karelerini paylaşan Taşpınar, bu defa bir boks antrenmanı sonrasında çekilmiş bir kareyi paylaştı.

Eda Taşpınar bu kareye, “Hafif dayak sonrası arkasından pis pis bakarken… Fena hırpalandım” notunu düştü.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Eda Taşpınar

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Ceyda Düvenci'den Amerika itirafı!
  • Ödedikleri hesap 6 bin TL değilmiş!
  • "İyi ki doğdun her şeyim"
  • Canlı yayında şoke eden kaza
  • Gamze Özçelik tesettüre girip, dua istedi

Ceyda Düvenci'den Amerika itirafı!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Merve ve Cem aşkı doğrulandı!
  • Hayranlarını sevindiren haber!
  • Diriliş Ertuğrul'da şok gelişme!
  • Tatilin keyfini böyle çıkarıyorlar!
  • Burcu, şov için Hindistan’a gidiyor!
  • Sokak müzisyenleriyle düet yaptı!
  • İlkay, Melis'e evlenme teklif etti!
  • Bensu Soral'ın neşesi yerinde!
  • Hayranlarını öyle bir şaşırttı ki...
  • Hadise'den tehlikeli atlayış!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu müjdeyi verdi
  • İşte Murat Boz'un annesi ve babası!
  • Hadise tesettüre girdi!
  • Seren Serengil, Ebru Şallı'yı savundu!
  • Neslihan Atagül'ün ilginç dövmesi!
  • Ata Demirer'den aşk açıklaması
  • Özge Ulusoy: Aşk acısı çekmiyorum
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu müjdeyi verdi