Eda Taşpınar özel fotoğrafçı tuttu!

Sosyal medya hesabından son derece dikkat çekici paylaşımlarda bulunan Eda Taşpınar'ın bu fotoğraflar için iki fotoğrafçı, bir de stil danışmanı çalıştırdığı ortaya çıktı.

Magazin - 30 Temmuz 2017 17:30
Eda Taşpınar özel fotoğrafçı tuttu!
Eda Taşpınar, Instagram sayfasında birbirinden seksi fotoğraflar paylaşıyor.

Bu fotoğraflar için; iki fotoğrafçı, bir de stil danışmanı çalıştırıyor. Haziran başından bu yana Mikonos’taki evinde tatil yapan Eda Taşpınar, Instagram sayfasında seksi fotoğraflar paylaşıyor. Bir karesi 5 dakikada 25 bin beğeni alan güzel bu işi ciddiye almış. Bir ekip kurmuş.

Dönüşümlü olarak iki fotoğrafçı, bir de stil danışmanıyla çalışan Eda Taşpınar ekibine aylık 7 bin lira ödüyormuş.

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Kaynak: Pazar Postası
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