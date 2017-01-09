Eda Taşpınar şezlongunu 'kardan kadın'a verdi

Sosyete - 10 Ocak 2017 03:00

Yok artık! Bu ne hal Eda

2000'li yıllardan beri yaz aylarında sahillerde şezlongda uzanarak verdiği pozlarıyla akıllara kazınan sosyetik güzel Eda Taşpınar’dan Instagram hesabından esprili bir paylaşımda bulundu.İstanbul’daki evinin bahçesine güneş gözlüğüyle şezlongda yatan kardan kadın yapan Taşpınar, mizah yönünün de kuvvetli olduğunu gösterdi.