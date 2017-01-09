Eda Taşpınar şezlongunu 'kardan kadın'a verdi
Sosyetik güzel Eda Taşpınar sosyal medyada kar çılgınlığına özgün bir katkıda bulundu.
Sosyete - 10 Ocak 2017 03:00
2000'li yıllardan beri yaz aylarında sahillerde şezlongda uzanarak verdiği pozlarıyla akıllara kazınan sosyetik güzel Eda Taşpınar’dan Instagram hesabından esprili bir paylaşımda bulundu.
Yok artık! Bu ne hal Eda
İstanbul’daki evinin bahçesine güneş gözlüğüyle şezlongda yatan kardan kadın yapan Taşpınar, mizah yönünün de kuvvetli olduğunu gösterdi.İşte o paylaşım;
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