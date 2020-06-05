Eda Taşpınar'dan olay poz! "Hadi bronzlaşalım..."

Yılın 9 ayını Uzakdoğu, Mikonos, Londra ve New York’ta geçiren Eda Taşpınar koronavirüs salgını nedeniyle gezilerine ara vermiş ve evine kapanmıştı. Sosyetik ikoncan evde de bronzlaşmayı ihmal etmemiş ve binanın çatısına çıkarak güneşlenmişti.Normalleşme sürecinin başlaması ve seyahat yasaklarının kalkmasıyla birlikte ne yapacağı merak edilen Eda Taşpınar takipçilerini şaşırttı. Eda Taşpınar “hadi bronzlaşalım” notuyla evinden bu kareyi paylaştı: