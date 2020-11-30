EDHO'nun ekibine korkunç saldırı!

Olay, Maltepe’de Zümrütevler Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi.İddiaya göre, ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin çekimleri için dün saat 13.00 sıralarında otelin altında bulunan kafede hazırlık yapıldı. Kadın set çalışanları ve oyuncuların kıyafet değiştirmesi için de otelde bir oda kiralandı.Kostümlerle ilgili çalışmaları yapan set çalışanları, hazırlık yapmak için kiralanan odaya çıktı. İddiaya göre, bu sırada yan odada bulunan 3 kişi kadın çalışanlara sözlü tacizde bulundu. Saldırganların sarhoş olduklarını düşünen set çalışanı kadınlar, karşılık vermeden odalarına geçti.Saldırganların sözlü tacizleri set çalışanlarıyla sınırlı kalmadı. İddiaya göre, odaya giden 4 oyuncu da saldırganların sözlü tacizleriyle karşılaştı. Saldırganlardan birinin çıplak olduğu ve oyunculardan birine de “Porno mu çekiyorsunuz?” dediği öne sürüldü.Kapıya dayanan saldırganlar “Oyuncularla fotoğraf çektirmek istiyoruz” diyerek tacizlerine devam etti ve kadın oyuncuları iteklemeye başladı. Bu sırada bir set çalışanı kapıyı kapatmayı başardı. Pencereden dışarıdaki set ekibine haber verilince, otele koşan çalışanlar tarafından kadın oyuncular kurtarıldı.Olayın ardından İstanbul polisi harekete geçti. Yakalananlardan A.Y. isimli saldırganın 36, Ş.A.’nın 9, B.K.’nın ise 5 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Saldırganların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. [Kaynak: sozcu.com.tr]