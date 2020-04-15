Twitter’da ‘perişanım’ hashtag’i ile tt olan Edis, ardından tüm müzik dinleme listelerinde de (Apple Müzik, Spotify, itunes ve Muud) liste başı olarak kırılması güç bir rekora imza attı. Şarkının çıkmasının ardından henüz 4 gün gibi kısa bir sürede müthiş bir ivme ile yükselen Edis, mutluluğunu evinin bahçesinde pasta keserek ailesiyle kutladı. O anları da instagram hesabından canlı yayınla sevenleriyle paylaşarak herkese teşekkür etti.
Edis tüm listelerde listebaşı!
Çıkardığı ‘Perişanım’ single’ıyla ortalığı kasıp kavuran ünlü sanatçı Edis Görgülü, önce twitter’a damga vurdu.
15.04.2020 13:25 Kültür-Sanat