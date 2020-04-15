Edis tüm listelerde listebaşı!

Twitter’da ‘perişanım’ hashtag’i ile tt olan Edis, ardından tüm müzik dinleme listelerinde de (Apple Müzik, Spotify, itunes ve Muud) liste başı olarak kırılması güç bir rekora imza attı. Şarkının çıkmasının ardından henüz 4 gün gibi kısa bir sürede müthiş bir ivme ile yükselen Edis, mutluluğunu evinin bahçesinde pasta keserek ailesiyle kutladı. O anları da instagram hesabından canlı yayınla sevenleriyle paylaşarak herkese teşekkür etti.