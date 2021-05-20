Ediz Hun, 7. Balkan Panorama Film Festivali'nde

ürk Sinemasının en değerli isimlerinden uzun zaman sonra 2019 yılında tiyatroya dönen şimdilerde Fox Tv de yayınlanan Savaşcı dizisinin Tüm. General Ahmet Kutalmış karakterini canlandıran Ediz Hun festivalin danışma kurulunda olacak, sanatçıya festivalde Rade Šerbedžija, Milcho Manchevski, Lazar Ristovski, İgor Galo ve Prof. Dr. Selahattin Yıldız destek olacaklar.Bu yıl hem katılımcı ülke sayısında hem de ödül sayısında önemli değişiklikler yapılacak olan festival de İtalya ve Avusturya’nın eklenmesiyle birlikte, ülke sayısı 14’ten 16’ya çıkıyor. Geçen yıl 4 Dalda verilen Sarı Şemsiye ödüllerine bu yıl En İyi Yönetmen, En iyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, dallarında ödüllerde eklenerek toplamda ödül sayısı 10’a çıkarılacaktır. Ayrıca Her yıl başka bir ülke sineması öne çıkarılarak tanıtımı bizzat seçilen ülkenin ilgili resmi kurumları ile işbirliği yapılarak düzenlenecek,Balkan Panorama Film Festivali’nin Düzenleme Kurulu yarışma ve yarışma dışı program için başvuru tarihlerini de belirlerdi. 16 Balkan ülkesini kapsayan festival uzun metraj ve kısa metraj kurmaca, belgesel ve animasyon filmleri kabul ediyor. Yarışma veya yarışma dışı program başvurusu yalnızca festivalin resmî sitesinden online ve ücretsiz olarak yapılabilecek. Başvurular 23 Mayıs 2021’e kadar açık kalacak. Bakalım Sarı Şemsiyeler kimlerin olacak?