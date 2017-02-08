FİLM-SAN Vakfı tarafından düzenlenen “Genç Sanatçıların Kültür Sanat Alanındaki İstihdam Politikalarına Bakış Açısı Zirvesi”, Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi’nde başladı. “Oyuncular Gözüyle Film Sektörü Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı panelde, Ediz Hun konuşmacı olarak öğrencilerin karşısına çıktı. Hun, konuşmasında “Eskiden star kavramı vardı ama artık kalmadı. 80 milyonluk ülkemizde star olabilecek yıldız yok. Beğenilen yakışıklı çocuklar ve cici kızlar var sadece. Onların da özel hayatlarını kontrol altına almaları lazım” dedi.
ÇAĞATAY’A ‘ÖZEL HAYATINA DİKKAT ET’ DİYORUM
Ediz Hun, hangi oyuncuları beğendiği sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Daha önce aynı sette bulunduğum Çağatay Ulusoy’u başarılı buluyorum. Duruşu güzel, ekrana da yakışıyor. Çok saygılı ve beyefendi bir çocuk. Konuştuğumuzda, ona ‘Özel hayatına dikkat et, sonrasında başarı gelir’ uyarısında bulunuyorum. Başarılı oyunculuğun birinci kuralı, özel hayatında mazbut olmaktan geçer.”
Cem'in filminde kendimi oynayacağım
Ediz Hun, Cem Yılmaz’ın yeni filmi “Arif ve 2016”da yer alacağı haberlerini doğruladı. Usta oyuncu, “1960’lı yılların ikinci yarısından sonra var olan Ediz Hun’u, yani kendimi oynayacağım. Çekimler ya haziran ya da temmuz ayında başlayacak” dedi. Cem Yılmaz’ın filmde rol alması için önümüzdeki hafta Filiz Akın’la görüşeceği öğrenildi.
Ediz Hun: Özel hayatına dikkat et Çağatay!
Ediz Hun, konuşmacı olarak katıldığı panelde sinema sektörünü değerlendirdi: “Eskiden star kavramı vardı ama artık kalmadı.”Magazin - 08 Şubat 2017 09:32
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