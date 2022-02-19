Gazetecileri fark eden Edvina Sponza (48), hızlı adımlarla geri dönerek, İbrahim Kutluay’ı uyardı. 47 yaşındaki eski basketbolcu gaza basıp giderken, sosyetik güzel evine döndü.
"BİRLİKTELİK YOK"
Hürriyet gazetesinden Behlül Aydın'ın haberine göre; “İbrahim Kutluay’la yeniden birlikte misiniz?” sorusuna Edvina Sponza, “Birliktelik yok, arkadaşız” diyerek, haklarında çıkan haberleri yalanladı.
Edvina Sponza: İbrahim Kutluay ile arkadaşız
Sosyetik güzel Edvina Sponza, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Elinde çiçeklerle sahilde yürüyen Sponza, Arnavutköy’de kendisini araçla almaya gelen Kutluay’la buluşacaktı.
19.02.2022 19:05 Magazin