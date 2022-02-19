Edvina Sponza: İbrahim Kutluay ile arkadaşız

Sosyetik güzel Edvina Sponza, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Elinde çiçeklerle sahilde yürüyen Sponza, Arnavutköy’de kendisini araçla almaya gelen Kutluay’la buluşacaktı.

19.02.2022 19:05 Magazin

Edvina Sponza: İbrahim Kutluay ile arkadaşız Gazetecileri fark eden Edvina Sponza (48), hızlı adımlarla geri dönerek, İbrahim Kutluay’ı uyardı. 47 yaşındaki eski basketbolcu gaza basıp giderken, sosyetik güzel evine döndü.

"BİRLİKTELİK YOK"

Hürriyet gazetesinden Behlül Aydın'ın haberine göre; “İbrahim Kutluay’la yeniden birlikte misiniz?” sorusuna Edvina Sponza, “Birliktelik yok, arkadaşız” diyerek, haklarında çıkan haberleri yalanladı.

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