Elit İşcan-Efecan Şenolsun davasında karar...

İstanbul Anadolu Adliyesi’ndeki 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcının mütalaasını değerlendiren ve son savunmaları alan mahkeme, iddiaları yersiz bularak Efecan Şenolsun’u şikayete söz konusu tüm suçlamalardan beraat ettirdi. Dava süresince sessizliğini koruyan Şenolsun, beraat kararının ardından gözyaşlarını tutamadı. Mesnetsiz suçlamalar ve kamuoyu nezdinde aleyhinde sürdürülen karalama kampanyasıyla hayatının iki buçuk yılını çaldıklarını belirterek maddi-manevi yaşadığı büyük kaybı tazmin yoluna gideceğini söyledi. Efecan Şenolsun’u son duruşmasında da ailesi ile arkadaşları ve sevenleri yine yalnız bırakmadı.