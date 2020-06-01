Efsane geri döndü! Müge Anlı ekrana damga vurdu!

ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün itibarıyla ekrana döndü. Müge Anlı programın ekrana dönmesiyle birlikte stüdyoda alınan bir dizi koronavirüs önlemi olduğunu açıkladı ve sonrasında da izleyicilerini bu konuda bilgilendirdi.Stüdyoya maske ve siperlikle seyirci alınırken Anlı, programında uzun yıllar sonra ilk kez birbirleriyle kavuşanların sarılmalarına da çözüm buldu.Stüdyoda sarılabilmek için naylon bir koruyucunun devreye girdiği programda ilk denemeyi Müge Anlı ekip arkadaşıyla yaptı. Bu görüntü sosyal medyayı salladı.İşte o anlar: