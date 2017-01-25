Efsane ile tanışmaya son 3 gün!

Kanal D'nin yeni dizisi Adı Efsane bu Cumartesi günü başlıyor.

Dizi - 25 Ocak 2017 10:39

İsmi Tarık Aksoy…



Zamanının en ünlü sporcularından… Bir basketbol aşığı…



“Efsane” olarak bilinir tüm sevenlerince…



Tam kariyerinin zirvesindeyken öyle bir olay gelir ki başına; ilk göz ağrısından ayrılmak zorunda kalır… Hayatını bağladığı basketbol topu çok uzaktır artık ona…



Hayat bundan sonra çok bonkör davranmaz Tarık’a. Bir bir elinden gider her ne varsa sıkı sıkı tuttuğu. Ama en son darbe en ağırı, en yaralayıcısıdır…



İki kızı vardır efsanenin… Kollarının arasından kayıp giden… Artık velayetlerinde teyzelerinde olan iki dünya güzeli kız; Melis ve Zeynep…



Hayatta her şeyin bir sebebi vardır derler ya; işte Tarık’ın yeniden hayata tutunabilme isteği de tam da burada başlar.

Kanal D’nin merakla beklenen projesi Adı Efsane bu cumartesi başlıyor!

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