Ege Kökenli'den estetik itirafı geldi!

Ege Kökenli, TV 8'de yayınlanan 'Sağlam Geziyoruz' programına konuk olarak katıldı.

07.02.2020 15:47 Magazin

Ege Kökenli'den estetik itirafı geldi! Ege Kökenli, TV 8'de yayınlanan 'Sağlam Geziyoruz' programına konuk oldu. Güzel oyuncu, programda şaşırtan bir itirafta bulundu.

KEPÇEYDİM!
Güzel oyuncu, kulaklarına estetik yaptırdığını "Benim Tatlı Yalanım dizisi 28 bölüm sürdü, ben 26'ncı bölümde ayrıldım. 24'üncü bölümde set ışığının altında bir fotoğraf paylaştım. Her yerde 'Ege Kökenli badem göz estetiği oldu' haberleri var. 'Badem göz estetiği ne ya?' diyorum. 'Ne olduğumu iddia ediyorlar, önce ona ulaşmam lazım' diye düşündüm. Ben aslında kepçeydim, öyle doğmuştum. Arkadan ışık vuruyor, benim kulaklar pembe, fil yavrusu gibi. Olabildiğince geri çekip diktiler. Ne kadar oluyor, üçte biri kadar geri geliyor. Hala biraz kepçeyim" itiraf etti.

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