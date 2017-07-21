Ege'de 5 büyüklüğünde deprem

Ege'de AFAD verilerine göre 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 20.09'da meydana gelen depremin büyüklüğünü Kandilli 4.8 olarak açıkladı.

Diğer Haberler - 21 Temmuz 2017 20:30

AFAD, 20:09'da merkezi Muğla'nın Datça ilçesi açıkları olan 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.



Depremin büyüklüğünü önce 4.8, ardından 4.9 olarak duyuran Kandilli Akyarlar - Bodrum (Muğla) olarak duyurdu.



Kandilli verilerine göre 20.19'da bu kez 3.1 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldi.

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