Ege'den "Sen Var Ya" şarkısına sürpriz klip!

Aşk şarkılarının güçlü ismi, başarılı sanatçı Ege, “Sen Var Ya” parçasını kliplendirdi.“İsyan” albümünde yer alan “Sen Var Ya” şarkısına sürpriz bir klip hazırlayan Ege, bugün müzikseverlerle buluşturdu.Söz ve müziği sanatçının kendisine ait olan şarkının klibi, birçok farklı çiftin görüntüsüyle oluşturuldu.Ege kliple ilgili; “Aşk, parmak izi gibi herkeste bambaşkadır, bambaşka duygular yaratır, ve bambaşka şekillerde ifade edilir. Biz bu klibi hazırlarken aşkın, sevmenin, sevilmenin insan ruhuna ne kadar iyi geldiğini vurgulamak istedik… Aslında, ‘Sen Var Ya’ şarkısı da bunu anlatıyor zaten…” dedi.