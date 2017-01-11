Eğer eyeliner dağılırsa...

Panik yapmayın; eyeliner toparlama şansınız var...

Güzellik - 11 Ocak 2017 10:16
Eğer eyeliner dağılırsa...
Göz kalemiyle eyeliner'ın çıkan yerlerinin üzerinden geçin. Tek ve düz bir çizgiyi tekrar elde ettikten sonra eyeliner'la o çizginin üzerinden geçebilirsiniz. Akma olduysa kulak pamuğuyla temizleyip, yeniden kapatıcı sürüp o bölgeyi de temizleyebilirisiniz. Böylelikle sabah ki kusursuz güzelliğinize yeniden kavuştunuz bile.
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