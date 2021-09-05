Ekin Koç, "Üç Kuruş" dizisinde!

Üç Kuruş dizisi yakında sete çıkacak. Ay Yapım çalışmalarını hızlandırdı.Sinan Öztürk’ün yöneteceği dizide Kartal karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu ve kardeşi Leyla’yı oynayacak olan Aslıhan Malbora roman dansı dersleri almaya başladı.Dizinin kirli sakallı, yakışıklı emniyet amiri Efe’yi canlandırması için teklif alan Ekin Koç’la prensipte anlaşıldığı ortaya çıktı.Öte yandan işlediği cinayetlerle dizinin üç ana karakterinden biri olan İrfan rolü için de Ahmet Rıfat Şungar’la görüşüldüğü konuşuluyor. (Kaynak: tv100.com)