Ekin Mert Daymaz ve Hande Erçel yine ayrıldı

Magazin - 20 Şubat 2017 08:00

Yaklaşık 1 yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşayan Ekin Mert Daymaz ve Hande Erçel ikilisi yeniden yollarını ayırdı.Bir süredir aralarının bozuk olduğu konuşulan genç aşıklar, önceki gecce farklı mekanlarda eğlenerek söylentileri doğruladı. Hande Erçel kız arkadaşlarıyla Cihangir'de eğlenirken, aynı dakikalarda Ekin Mert Daymaz da Asmalımescit'te arkadaş grubuyla eğlendi.