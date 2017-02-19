Bir süredir aralarının bozuk olduğu konuşulan genç aşıklar, önceki gecce farklı mekanlarda eğlenerek söylentileri doğruladı. Hande Erçel kız arkadaşlarıyla Cihangir'de eğlenirken, aynı dakikalarda Ekin Mert Daymaz da Asmalımescit'te arkadaş grubuyla eğlendi.
Ekin Mert Daymaz ve Hande Erçel yine ayrıldı
Genç oyuncular Hande Erçel ve Ekin Mert Daymaz'ın aşkı yine ayrılıkla sonuçlandı.Magazin - 20 Şubat 2017 08:00
Yaklaşık 1 yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşayan Ekin Mert Daymaz ve Hande Erçel ikilisi yeniden yollarını ayırdı.
Bir süredir aralarının bozuk olduğu konuşulan genç aşıklar, önceki gecce farklı mekanlarda eğlenerek söylentileri doğruladı. Hande Erçel kız arkadaşlarıyla Cihangir'de eğlenirken, aynı dakikalarda Ekin Mert Daymaz da Asmalımescit'te arkadaş grubuyla eğlendi.
Bir süredir aralarının bozuk olduğu konuşulan genç aşıklar, önceki gecce farklı mekanlarda eğlenerek söylentileri doğruladı. Hande Erçel kız arkadaşlarıyla Cihangir'de eğlenirken, aynı dakikalarda Ekin Mert Daymaz da Asmalımescit'te arkadaş grubuyla eğlendi.
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