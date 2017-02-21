Ekin Mert Daymaz'dan ayrılık iddialarına yanıt

Magazin - 21 Şubat 2017 17:20

Hande Erçel’in önceki akşam kız arkadaşları ile Cihangir’de eğlenmesi; Ekin Mert Daymaz’ın ise Asmalımescit’te eğlenmesi ve çıkışta bir kız arkadaşı ile görüntülenmesi ayrılık iddialarına sebep olan nedenler arasında gösterildi.1 yıldır aşk yaşayan ve birlikteliklerinde bir kez ayrılık yaşan Hande Erçel ve Ekin Mert Daymaz'ın önceki gecce aynı saatlerde farklı yerlerde eğlenmesi ayrılık iddialarını ortaya çıkarmıştı.Ekin Mert Daymaz'ın Hande Erçel olmadan bir mekandan bir kız arkadaşıyla çıkması da ayrılık iddialarına neden olan sebepler arasında yer almıştı.Genç oyuncu Ekin Mert Daymaz da bu ayrılık haberini yalanlayarak ilişkilerinin devam ettiğini açıkladı.Ekin Mert Daymaz, mekandan çıkarken görüntülendiği kız arkadaşının ise Hande Erçel ile ortak arkadaşlarını olduğunu ve aynı saatlerde farklı mekanlarda eğlenmelerinin de ayrılık sayılmayacağını söyledi.Ekin Mert Daymaz daha önce de Hande Erçel'in kıskançlıkları sebebiyle kavga ettikleri yönündeki haberleri de yalanladı.Geçtiğimiz hafta Hande Erçel’in başrolünde oynadığı ‘Aşk Laftan Anlamaz’ dizisi final bölümünü gerçekleştirirken; Ekin Mert Daymaz’ın yeni dizisi ‘Kırlangıç Fırtınası’ 2 Mart’ta izleyici ile buluşmak için gün sayıyor.