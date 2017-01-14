Ekin Türkmen'den Sezen Aksu imajı!

"Yeter" dizisi ile ekranlara dönen Ekin Türkmen yeni imajıyla dikkat çekti!

Magazin - 15 Ocak 2017 03:45
Ekin Türkmen'den Sezen Aksu imajı!
Kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Tugay Mercan ile aşk yaşayan Ekin Türkmen imajını yeniledi. Kısacık ve siyah saçlarıyla 'Minik Serçe' olarak bilinen Sezen Aksu'ya benzerliği dikkat çekti. Paylaştığı bu fotoğraf üzerine takipçileri de kendi de kendini Sezen Aksu'ya benzetti.

Ekin Türkmen'in Instagram hesabından paylaştığı o fotoğraf:


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Bağlantılar: Ekin Türkmen, Sezen Aksu

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