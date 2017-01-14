Ekin Türkmen'den Sezen Aksu imajı!

Magazin - 15 Ocak 2017 03:45

Kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Tugay Mercan ile aşk yaşayan Ekin Türkmen imajını yeniledi. Kısacık ve siyah saçlarıyla 'Minik Serçe' olarak bilinen Sezen Aksu'ya benzerliği dikkat çekti. Paylaştığı bu fotoğraf üzerine takipçileri de kendi de kendini Sezen Aksu'ya benzetti.Ekin Türkmen'in Instagram hesabından paylaştığı o fotoğraf: