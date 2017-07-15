Ekpe Udoh, Fenerbahçe'ye veda etti

Fenerbahçe Doğuş ile yollarını ayırarak NBA ekiplerinden Utah Jazz ile anlaşan Ekpe Udoh, sarı-lacivertli taraftarlara veda mesajı yayınladı.

Basketbol - 15 Temmuz 2017 16:59

Ömrü boyunca Fenerbahçe'ye minnettar olacağını söyleyen Udoh, ayrılma kararını en üst seviyede oynamak için aldığını belirtti.



Ekpe Udoh'un açıklamalarının tamamı şu şekilde;



"Yurt içi ve yurtdışındaki tüm Fenerbahçe taraftarlarına...



Bu benim için oldukça zor olacak. Size karşı çok büyük sevgim var ve Fenerbahçe ailemin bireyleri olarak son iki senede daha da büyüdü. Ama artık ileriye bir adım atmamın ve kariyerimi NBA'de devam etmemin zamanı geldi. Bu kararı verme konusu, yani tekrar NBA'de oynama şansım olursa vereceğim karar, son birkaç senedir üzerimde hep bir yüktü.



Ne olur beni anlayın, bu şansı hayattaki her şeyden daha çok istiyorum. NBA'deki ilk tecrübeme göre daha iyi olabilmek için büyük mücadele vereceğim. Dünyanın en iyi liginde oynadığımı ve rekabetçi olduğumu söyleyebilmek istiyorum.



Bu karar tamamen sevdiğim oyunu en üst seviyede oynamak için. Ama gerçek şu ki Fenerbahçe ve Türkiye kesinlikle basketbola olan aşkımı pekiştirdi. Hepimiz, benim tekrar "ben" olmamda bana yardımcı oldunuz. Ve bunun için ömür boyu minnettar olacağım.



Ve genç insanlarım, lütfen olabileceğiniz en iyi kişi olmak için çaba gösterin ve mükemmeliyet için savaşın. Kimseye, sizin herhangi bir şeyi yapamayacağınızı söylemesine izin vermeyin. Uzun yoldan bile gitmeniz gerekse, sonunda buna değecektir.



Her sezon bitiminde Türkiye'ye sizleri görmeye geleceğim. Futbol maçları, basketbol kampları ve yemekler için çünkü sizler olmasaydınız ben burada olmayacaktım.



Size çok teşekkür ediyorum ve sizi seviyorum. Adamsın"

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.