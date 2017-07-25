Ekran ömürleri kısa oldu!

Magazin - 26 Temmuz 2017 01:00

1. Burak Serdar Şanal / ‘’Avrupa Avrupa’’ ve ‘’Yeşil Deniz’’ dizileriyle popülerliğini son seviyeye çıkaran oyuncunun dizilerden yana artık şansı gülmüyor. Geçtiğimiz yıl yayınlanan ‘’Rüzgarın Kalbi’’ dizisi 9 bölüm, ‘’İkisini de Sevdim ‘’ dizisi ise sadece 3 bölüm ekranda kalabildi.2. Hazar Ergüçlü‘’Med Cezir’’ ve ‘’Kuzey ve Güney’’ dizileri ile altın çağrını yaşayan Hazar Ergüçlü son rol aldığı dizilerde istikrarını sürdüremeyen güzeller arasında yer alıyor. ‘’Analar ve Anneler’’ 9 bölüm, ‘’Yüksek Sosyete’’ dizisi ise sadece 26 bölüm ekranda kalabildi.3. Şükrü Özyıldız‘’Benim Hala Umudum Var’’ ve ‘’Şeref Meselesi’’ dizilerindeki yükselişini bir türlü sürdüremeyen bir diğer isim ise Şükrü Özyıldız. 2015 yazında ‘’Tatlı Küçük Yalancılar’’ dizisi 13 bölüm, ‘’Kış Güneşi’’ dizisi 18 bölüm, ‘’Çoban Yıldızı’’ dizisi ise sadece 17 bölüm ekranda kalabildi.4. Yusuf Çim‘’Çilek Kokusu’’ dizisi ile oyunculuğa hızlı bir giriş yapan genç yıldız son dizilerinde oldukça şansız. ‘’Hanım Köylü’’ dizisi 13 bölüm, ‘’İçimdeki Fırtına’’ ise sadece 6 bölüm yayınlandı.5. Sinem Kobal‘’Dadı’’ ve ‘’Selena’’ dizileri ile bir dönem ekrana ambargo koyan Sinem Kobal artık eskisi gibi ekranda istediği gibi performans sergileyemiyor. ‘’Gönül İşleri’’ dizisi 28 bölüm, ‘’Analar ve Anneler’’ ise sadece 9 bölüm yayınlanarak erkan final yaptı.6. Cansu Tosunİlk olarak ‘’Bugünün Saraylısı’’ dizisi ile ekrana gelen oyuncu kısa sürede ekranın aranan yüzleri arasına girdi. Fakat son rol aldığı diziler bir türlü istediği gibi gitmiyor. ‘’Göç Zamanı’’ dizisi 15 bölüm, ‘’Familya’’ 10 bölüm, ‘’Bir Deli Sevda’’ dizisi ise sadece 4 bölüm ekranda kalabildi.7. Şebnem Bozoklu‘’Ulan İstanbul’’ dizisi ile hayran kitlesini adeta uçuran Şebnem Bozoklu da kariyerinde zor günler yaşıyor. Geçtiğimiz sezon ekrana gelen ‘’Çifte Saadet’’dizisi 11 bölüm, ‘’Altınsoylular’’ ise 6 bölüm yayınlandı.8. Gizem KaracaBir dönem ‘’Güzel Köylü’’ dizisi ile ekranda uzunca bir süre boy gösteren Gizem Karaca da son dönemin şanssız güzellerinden biri. Geçtiğimiz yıl yayınlanan‘’İstanbul Sokakları’’ dizisi 9 bölüm, bu sezon ekrana gelen‘’İçimdeki Fırtına’’ ise 6 bölüm yayınlanarak final yaptı.9. Hande SoralGüzel oyuncu ‘’Yılanların Öcü’’ dizisinden sonra bir türlü istediği yükselişi yakalayamadı. 2016 yılında yayınlanan ’Kalbim Yangın Yeri’’dizisi 6 bölüm, bu sezon ekrana gelen ‘’Evlat Kokusu’’ ise 9 bölüm yayınlandı.10. Cansel Elçin‘’Hatırla Sevgili’’ ve ‘’Gönülçelen’’ dizileri ile herkesin beğenisini toplayan oyuncu da son projelerinde istediği sonuçları alamıyor. ‘’Eve Dönüş’’ dizisi 22 bölüm, ‘’Dayan Yüreğim’’ dizisi ise sadece 13 bölüm ekranda yer bulabildi.11. Selin Şekerci‘’Kaçak Gelinler’’ dizisi ile kariyerinde açılmadık kapı bırakmayan oyuncu o günleri adeta mumla arar oldu. Geçtiğimiz yayınlanan ‘’Acı Aşk’’dizisi 13 bölüm, sevgilisi Kaan Taşaner ile rol aldığı dizisi ‘’Rengarenk’’ 7 bölüm, en son rol aldığı ‘’Çoban Yıldızı’’ dizisi ise sadece 17 bölüm ekranda yer alabildi.12. Ekin Mert Daymaz‘’Çilek Kokusu’’ dizisi ile yıldızını parlatan genç oyuncu da su sıralar talihsiz günler yaşıyor. Geçtiğimiz yıl yayınlanan ‘’Hayat Sevince Güzel’’ dizisi 15 bölüm, ‘’Kırlangıç Fırtınası’’ dizisi ise sadece 7 bölüm yayınlandı.13. Barış Kılıç‘’Güllerin Savaşı’’ dizisindeki performansı ile adından söz ettiren oyuncunun son rol aldığı diziler erkan final yaptı. ‘’Oyun Bozan’’ dizisi 5 bölüm, ‘’Evlat Kokusu’’ ise 9 bölüm devam edebildi.14. Aras Aydın‘’Kiraz Mevsimi’’ dizisinde Emre karakteri ile ekrana gelen oyunun da son rol aldığı diziler erken final yaparak ekrana veda etti. ‘’N’olur Ayrılalım’’ 5 bölüm, ‘’Altınsoylular‘’ 6. bölüm ile ekran macerasını tamamladı.15. Fahriye EvcenEn son ‘’Yaprak Dökümü’’ dizisi ile kariyerinin doruklarına çıkan güzel oyuncu son yıllarda rol aldığı tüm dizilerde beklediği başarıyı bir türlü yakalayamıyor. ‘’Çalıkuşu’’ 30 bölüm, ‘’Kurt Seyit ve Şura’’ dizisi 21 bölüm en son rol aldığı ‘’Ölene Kadar’’ dizisi ise sadece 13 bölüm yayınlandı.Kaynak: internethaber.com