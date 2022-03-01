Ekranların başarılı oyuncusu Burcu Kıratlı Hollywood'a reklam yüzü oldu!

Hollywood merkezli bir markayla ülkemizi temsil edecek olan Kıratlı, "Seçimlerinden dolayı çok mutlu ve gururluyum, umarım herkes için güzel ve katkılı bir iş olacak." dedi. İleride kendi markasını çıkarmak istediği yönünde sorular sorulan oyuncu, "Arkadaşlar ben sadece oyuncuyum, kendi markam olmaz herhalde. Herkes en iyi bildiği işi yapmalı, ben oyunculukta devam etmek istiyorum. Tiyatro oyunumuz çok güzel gidiyor, şimdi dijital bir kanala projem olacak. Yani eski tempoma geri döndüm." dedi. Sinan Akçıl ile yeniden boşanma kararı alan oyuncu, evliliğini bitirdikten sonra fazla iş geldi mi sorusuna yanıt verdi. Kıratlı, "Bu insanın kendi kısmeti, doğru zaman ne ise o oluyor. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum." dedi.Sosyal medyada takipçi sayıları yüksek isimlerin dizilere seçilmesini soran muhabirlere yanıt veren Burcu Kıratlı, "Diğer oyuncu arkadaşlarıma taş atmak gibi olmasın, bunun doğru seçim olmadığını düşünüyorum. Senelerce bu işin eğitimini aldık, takipçi fazla diye seçilmesi yanlış ve 5-6 bölüm sonra proje bitiyor. Çok güzel işler maalesef erken bitiyor, bunlara dikkat etmek lazım." dedi.Boşanma sonrası senaryolarda yasak olup olmadığı sorusuna yanıt veren oyuncu, "Arkadaşlar Sinan hep benim işime destek oldu, hiç öyle bir yasak falan yoktu. Bu konu yanlış anlaşılmış, ben öyle bir şey söylememiştim." dedi.